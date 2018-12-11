11 Aralık 2018, 14:13
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Başakşehirli Futbolcu Arda Turan, Yakın Arkadaşının Ölümüyle Sarsıldı

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, yakın arkadaşı Ozan Çelik'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, yakın arkadaşı Ozan Çelik'in trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Turan, Çelik'in cenazesinin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Çelik'in ölümüne oldukça üzülen Turan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Siyah beyaz paylaşmayacağım bu fotoğrafı... Seni ilk tanıdığımda tek haneli yaşlardaydım; geriye dönüp baktığımda aradan 20 sene geçmiş, belki daha fazla... Hayatımda senin gibisini az görmüştüm. Cesaretli, dürüst, cömert, kendi yerine sevdiklerini tercih ederdin... Belki de ilk senin yanında görmüştüm korunduğumu ufaktım; bana bir şey olmasın diye beni arkana saklayıp kavga etmiştin o meşhur yazlık kavgaları... Sabahları hatırlıyorum kırmızı şortunla geldiğin... "Git bak bakalım Merve ablan kalkmış mı?" dediğin günler.

"CİĞERİM YANDI"

Bisikletimle haber uçururdum sana. Öğlenleri evim uzakta yukarıda diye sen, Ertan Abi, Ferhat Abi yukarı yollamazdınız ya da Onur abiler vardı... Şeftali ağaçlarında doyduğum günler hariç... Bu erken parlama, haksızlığa dayanamama işleri senden geçmiş olabilir. Daha hangi birini anlatsam. Sensizliğe isyan etmekten korkar, Allah'a sığınırım... Ama ciğerim yandı be Oziyy abi... Dostun, candın, abiydin... Bu instagrama bir şey yazmak istemiyorum... Ama sığmıyor içime bu çığlık tutamadım... Unutmadan oğlunu gördüm cenazede Taha'mızı, babası gibiydi dimdik... Merak etme kimse bir Oziyy olamaz ama ağacın altındaki amcaları onunla olacak...

"ALLAH SENİ RAHMETİNLE SARSIN"

Aslında hayat senin dediğin gibi "Hep kalabalık mı? Zorluk mu? Ne kaçacağız, en kötü dayak yeriz" dediğin gibi, konuştuğun gibi yaşadın... Allah seni rahmetinle sarsın. Seni çok özledim Oziyy abi... Sana söz amcaları ne zaman isterse, Taha'yı senin çok sevdiğin Fenerbahçe'nin maçlarına götürecek..."

Arda Turan
11 Aralık 2018 Salı 14:13



YORUMLAR (4)
ALİ: şu adamı hala haber yapıp onure etmeyin
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DİGORLU: hacı ya bu gençlerdeki sakal merakı nedir böyle herkes sakallı
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CUMHUR: Allah rahmet eylesin... genç kayıp olmuş...( aklıma takıldı Arda gariban değil miydi küçükken yazlık falan bahsetmiş sen hayırdır..)
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AYSEE: bu tarz paylaşımlara da ayar oluyorum.. o kadar yazıp çiziyon da sanki görüyo rahmetli.. arkasından ne kadar fatiha okusan o kadar yardımcı olursun arkadaşına..!
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  • OKUMA ANLAMA KURSUNA GİT : NASIL BİR KILSIN YAAAA. İNSAN ACISINIDA MI PAYLAŞMASIN.........
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