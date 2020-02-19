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Başakşehirli futbolcular, koronavirüsten riski nedeniyle havaalanında maske taktılar

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir son 32 turunda oynayacağı Sporting Lizbon maçı için Portekiz'e gitti. Başakşehirli futbolcular havaalanında koronavirüs riski için önlem aldı.

19.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:55

Medipol 'in UEFA Ligi'nde oynayacağı Sporting Lizbon maçı için dün Lizbon'a gitti. Hazılıklarını tamamlayarak deplasman yolculuğuna çıkan Başakşehir kafilesinde tecrübeli ismi Skrtel, Instagram hesabından bir paylaştı.

Paylaşımda Aziz Behich ve Fredrik Gulbrandsen'in Lizbon havalimanında koronavirüsten korunmak için maske taktıkları görüldü. Skrtel takım arkadaşlarını etiketlediği videoya 'Önce güvenlik' yazısını ekleyerek paylaştı. Görüntüler sosyal medyada oldukça ilgi çekti.

Tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma başarısı gösteren Başakşehir, son 32 turunda perşembe günü saat 20:55'te deplasmanda Sporting CP ile karşılaşacak.

AVRUPA'DAKİ İLK ÖLÜM FRANSA'DA

Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bin 774'e yükseldi. Kesinleşen vaka sayısı 72 bine yaklaştı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olanların sayısı 9 bin 419'a ulaştı. Çin dışındaki üçüncü ölüm Fransa'da kayda geçti. 25 Ocak'tan beri karantinada tutulan 80 yaşında Çinli turist hayatını kaybetti.

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Başakşehirli futbolcular, koronavirüsten riski nedeniyle havaalanında maske taktılar

Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Spor


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