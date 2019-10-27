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Başakşehirli Gökhan İnler'den Beşiktaş'a forma desteği!

Medipol Başakşehir forması giyen Gökhan İnler, 150 Beşiktaş forması alarak, "Omuz omuza Kartal Yuvası'na" kampanyasına destek verdi.

27.10.2019 14:44

Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığa seçilmesinin ardından siyah beyazlı taraftarların başlattığı "Omuz omuza Kartal Yuvası'na" kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Medipol Başakşehir forması giyen Gökhan İnler de kampanyaya 150 formayla destek verdi.

Gökhan İnler

TWİTTER'DA TT OLDU

2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen 35 yaşındaki oyuncu, bu hareketiyle sosyal medyada trend topic oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar Gökhan'ın bu hareketini alkışlarken bir dönem Beşiktaş forması giyen bazı oyuncuların da kampanyaya destek vermesini istedi.

BU SEZON 4 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Başakşehir formasıyla 4 maça çıkan tecrübeli oyuncu 149 dakika sahada kaldı ve gol katkısı sağlayamadı.

Başakşehirli Gökhan İnler'den Beşiktaş'a forma desteği!

Başakşehir, Beşiktaş, Kartal, Spor


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