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Başakşehirli oyuncuların asker selamı vermesi Almanların zoruna gitti!

Medipol Başakşehir'in Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçta İrfan, Robinho, Visca ve Azubuike'nin asker selamı vermesi Almanya'da gündem oldu.

25.10.2019 20:29

UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği mücadelede asker selamı veren Başakşehirli futbolcular Alman basınında gündem oldu. Sport Buzzer adlı sitenin "Asker selamı Avrupa Ligi'nde" başlığı ile verdiği haberde "Bu kez yalnızca Türk oyuncular değil, Brezilyalı Robinho, Nijeryalı Azubuike ve Boşnak Edin Visca da aynı hareketi yaptı" ifadelerine yer verildi.

BAŞAKŞEHİR, ENVER'E SAHİP ÇIKMIŞTI

Türk Milli Takımı'nın Arnavutluk ve Fransa maçlarında da asker selamı yaptığına değinilen haberde bunun Türkiye'de oldukça 'doğal' karşılandığını vurguladı. Öte yandan yine Alman kulübü St. Pauli'nin, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı yaptığı için kadro dışı bıraktığı Enver Cenk Şahin'e kapıları açan kulübün Başakşehir olduğuna dikkat çekildi. Bilindiği gibi St. Pauli Türk futbolcusu Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımını silmesini istemiş ancak Şahin bu paylaşımını silmeyince kadro dışı bırakılmıştı.

(Fotomaç)

Başakşehirli oyuncuların asker selamı vermesi Almanların zoruna gitti!

Başakşehir, Robinho, Spor


YORUMLAR (4)
AFYONLU:Karaoglan acaba nereli
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BEYZALİ:zorunamı getti hans
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SERKAN B.:sasirdik mi? ben iclerinde yasiyorum. en az yüzde doksani türk düsmani bunlarin. o kadar türk düsmanilarki pkk''yi bile destekliyorlar. o kadar nefret ediyorlar bizden. dedelerimiz bunlara zamaninda ne cektirdiyse artik. ben yinede bunlara ragmen hepsine iyi davraniyorum. kötülük yapana iyilikle cevap vereyim ki görsünler gercek türklügü.
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KEMALİST:Helal size be!! Dünyanın gözüne gözüne sokun!!
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