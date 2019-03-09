09 Mart 2019, 21:21
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Başakşehirli Taraftarlar, Fenerbahçe Kümeye Tezahüratında Bulundu

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçı bitiminde ev sahibi ekibin taraftarları, "Fenerbahçe kümeye" tezahüratında bulundu.

Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi Başakşehir Fatih Terim Stadında konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Robinho ve 83. dakikada Napoleoni kaydetti. Fenerbahçe'nin golü 73. dakikada Roberto Soldado'dan geldi.

FENERBAHÇELİLER ISLIKLARLA TEPKİ GÖSTERDİ

Maç bitimi Başakşehirli taraftarlar, "Fenerbahçe kümeye" tezahüratında bulundu. Bu tezahürata, takımlarını desteklemek için statta yerini alan sarı-lacivertli taraftarlar ise ıslıklarla yanıt verdi.

Başakşehir, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (8)
KARTAL: Bugun itibariyle ersun yanalı gönderirim takımı teknik diröktörsuz yola devam ederim inanın daha başarılı olur
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ALİ ER: Volkan bırak git artık. Geçen sene şampiyonluk senin yüzünden gitti. Bu sene takimi düşürecek.
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KUBİ: Bir fenerbahceli olarak... basak sehiri kutluyorum... agizlarina saglik tezavurattan dolayi......bizi bu hallere dusurenler utansin
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ZİKRİ: başakşehir değil şike şehir
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