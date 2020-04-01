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Başakşehirliler evde kalıyor, spor yapıyor

Başakşehir Belediyesi, yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşların egzersiz yapmaları için sosyal medya hesapları üzerinden video paylaşımı yapmaya başladı.

01.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:43
Başakşehirliler evde kalıyor, spor yapıyor
Başakşehir Belediyesi, yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşların egzersiz yapmaları için sosyal medya hesapları üzerinden video paylaşımı yapmaya başladı. Spor eğitmenlerinin yer aldığı paylaşımlar ile evde kalan Başakşehirlilerin sağlıklı kalmaları hedefleniyor.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19)'dan etkilenen ülkelerde kamusal ve sosyal hayata yönelik tedbirler devam ederken Türkiye 'de Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla vatandaşlara çağrıda bulunuluyor. Farklı alanlarda yürütülen kampanyalarla "Evde Kal" çağrısı yapılıyor. Başakşehir Belediyesi de, tedbirler kapsamındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. "Evde Kal" günlerinde Başakşehirlilerin hayatlarına hareket katmak amacıyla sosyal medya hesapları aracılığıyla spor etkinliği başlattı.

Spor Eğitmeni Kıvanç Gökper'in yer aldığı videolarla evde spor etkinliği düzenleniyor. Başakşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videolar, her yaş grubundan insanın evde kolaylıkla yapabileceği kısa ve etkili egzersizler içeriyor. 10 bölüm olarak hazırlanan spor etkinliği ile Başakşehirlilerin spor yaparak sağlıklı kalmalarına destek sağlanması amaçlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Başakşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel
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