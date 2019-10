Başakşehirliler hayvanlar için bir araya geldi

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Başakşehirli hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanları için bir araya geldi. Besleme odaklarına mama bırakan ve sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Sadece bir gün değil her gün sevimli dostlarımızın yanındayız" dedi.



Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sokak hayvanları için besleme odaklarından barınaklara, özel kedi evlerinden kuş kafeslerine kadar bir çok projeyi hayata geçiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde özel bir etkinliğe imza attı.



Kayabaşı'ndaki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Başakşehirli hayvanseverlerle buluşan Başkan Kartoğlu, merkezdeki sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi. Merkezde tedavi ve bakımları yapılan sokak hayvanlarının durumu hakkında çalışanlardan detaylı bilgi alan Başkan Kartoğlu, "Sadece bir gün değil her gün sevimli dostlarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Zira can taşıyan her varlık bizler için değerlidir. 'Sokaklarda yaşayan hayvanların da, sahipli olanlar gibi, yaşamları desteklenmelidir' ilkesinden hareketle çalışmalar yürütüyoruz. Her şeyden önce onlara sevgi ve merhametle yaklaşmaya özen gösteriyoruz" dedi.



Sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla Başakşehir genelinden 30 noktaya besleme odakları konumlandırdıklarına dikkat çeken Başkan Kartoğlu, "Hayvanseverlerimizin bu noktalara rahat ulaşabilmesi için belediyemizin internet sitesinde yer alan 360(derece) Kent Rehberi'ne 'Sokak Hayvanları Besleme Noktası' ile ilgili bir panel ilave ettik. Sokak hayvanlarının beslenmesine destek olmak isteyen Başakşehirliler, buradan kendilerine en yakın besleme odağının yerini öğrenebilir" diye konuştu.



Başkan Kartoğlu'ndan anlamlı çağrı



Başak Kartoğlu, daha sonra hayvanseverlerle birlikte Sazlıdere Barajı kıyısındaki 28 nolu besleme odağına gitti. Burada sokak hayvanlarının kaplarına mama ve su bırakan Kartoğlu, ilçe sakinlerine anlamlı bir çağrıda bulundu:



"Gelin hep birlikte sevimli dostlarımıza uzanan "şefkat elleri" olalım; onları sevelim, koruyalım ve sahip çıkalım." - İSTANBUL

Kaynak: İHA