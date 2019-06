Başantrenör Yıldızoğlu: Her takımı yenebilecek güçteyiz

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu , 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda zor bir grupta olduklarını ancak her takımı yenebilecek güçte olduklarını söyledi.A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde 'medya günü' etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, açıklamalarda bulundu. Ceyhun Yıldızoğlu, zor bir grupta olduklarını ancak oyuncularına güvendiğini belirtti. Çok sayıda hazırlık maçı yaptıklarını anlatan Yıldızoğlu, şunları söyledi:"Grubumuzun hem iyi hem de zor olduğunu düşünüyorum. Yenebileceğimiz rakiplerle oynayacağız. Avrupa basketbolunda bir jenerasyon değişikliği oluyor. Bizimle beraber her takım değişim yaşıyor. Bu değişimi en pozitif şekilde kullanacak takımlar başarılı olacak. İyi çalıştık, takımıma güveniyorum. Tecrübesiz ama çok yetenekli oyuncularımız var. İyi bir kimya yakalarsak şimdiye kadar olduğu gibi dünya şampiyonlarında, olimpiyatlarda ve Avrupa'nın en üst basamağında olmak istiyoruz."Her takımı yenebilecek güçte olduklarını vurgulayan Ceyhun Yıldızoğlu, " İtalya bizim ilk maçımız ve en önemli karşılaşmamız olacak. Ama diğer rakiplerimiz onlara göre daha kolay değil. Bunu oynadığımız maçlarda gördük. O gün iyi bir kimya ile sahada olursak ve çalıştıklarımızı yapabilirsek her takımı yenebilecek güçteyiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ- Ceyhun Yıldızoğlu'nun açıklamaları- İstanbul