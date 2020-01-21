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Başaran, Akhisarlı muhtarları ağırladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Akhisar ilçesine bağlı çeşitli mahallelerde görevlerini sürdüren muhtarları makamında konuk etti.

21.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:28Başaran, Akhisarlı muhtarları ağırladı

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, ilçesi Çamönü Mahalle Muhtarı Yusuf Künel ile Akkocalı Mahalle Muhtarı Harun Alkan, Muştullar Mahalle Muhtarı Nurullah Şener ve Sağrakçı Mahalle Muhtarı Mesut Atasoy'u makamında ağırladı.

Ziyarette Çamönü Mahalle Muhtarı Yusuf Künel, Akkocalı Mahalle Muhtarı Harun Alkan, Muştullar Mahalle Muhtarı Nurullah Şener ve Sağrakçı Mahalle Muhtarı Mesut Atasoy yer aldı. Mahallelerinde MASKİ ekiplerince yürütülen hizmetler sebebiyle teşekkürlerini belirten Akhisarlı muhtarlar, mevcut talep ve ihtiyaçlar noktasında da Genel Müdür Başaran'a fikirlerini ilettiler. Nazik ziyaretten ötürü teşekkür eden MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, tüm ilçe ve mahallelerde olduğu gibi, Akhisar'da da yılmadan çalıştıklarını ifade etti. Başaran, "Muhtarlarımızın bizlere ilettiği talep ve düşünceler elbette çok kıymetli. Her ne kadar yaklaşık 1090 mahallenin tamamının altyapı gibi teferruatlı bir konudaki tüm istek ve taleplerini bir anda yerine getirebilmemiz mümkün olmasa da, var gücümüzle il genelindeki hizmetlerimizi başarıyla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Akhisar, CEO, Güncel

Kaynak: Bültenler

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