Başaran, Muhtarları Makamında Ağırladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran'ı, Salihli ilçesi Yağmurlar Mahalle Muhtarı Turan Can, Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akkol ve Alaşehir ilçesi Göbekli Mahalle Muhtarı Hüseyin Sarıkaya ziyaret etti.

Mahalle muhtarları kendilerini ağırlayan Genel Müdür Başaran'a teşekkür ederek, talep ve isteklerini paylaştılar. Başaran da, muhtarlara nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "17 ilçemizde muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alıyoruz. Çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın talep ve isteklerini dinledik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.