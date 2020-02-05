Haberler » Güncel » Başaran, Muhtarları Makamında Ağırladı - Haber

Başaran, Muhtarları Makamında Ağırladı

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Salihli ilçesi Yağmurlar Mahalle Muhtarı Turan Can'ı, Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akkol'u ve Alaşehir ilçesi Göbekli Mahalle Muhtarı Hüseyin Sarıkaya'yı makamında ağırladı.

05.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:27Başaran, Muhtarları Makamında Ağırladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran'ı, ilçesi Yağmurlar Mahalle Muhtarı Turan Can, Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akkol ve Alaşehir ilçesi Göbekli Mahalle Muhtarı Hüseyin Sarıkaya ziyaret etti.

Mahalle muhtarları kendilerini ağırlayan Genel Müdür Başaran'a teşekkür ederek, talep ve isteklerini paylaştılar. Başaran da, muhtarlara nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "17 ilçemizde muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alıyoruz. Çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın talep ve isteklerini dinledik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Salihli, CEO, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
13:51  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 973. hafta Şans Topu sonucu
13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
11:50  Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!
5.02.2020 15:32:18