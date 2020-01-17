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Başarı belgesi getiren öğrencilere ücretsiz saç kesimi

Artvin'de berber Mustafa Özdemir, başarı belgesi alan öğrencilerin saçını ücretsiz kesecek.

17.01.2020 17:51 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:53
'de berber Mustafa Özdemir, başarı belgesi alan öğrencilerin saçını ücretsiz kesecek.
Kentte yaklaşık 13 yıldır berberlik yapan Özdemir, başarılı öğrencileri ödüllendirmek amacıyla ücretsiz hizmet verdiğini söyledi.
Öğrencilerin başarısını kendi imkanlarıyla bu şekilde ödüllendirdiğini anlatan Özdemir, "Öğrencilerimizin mutluluğuna mutluluk katmak amacıyla kendimce bu sosyal sorumluluk hareketini hayata geçirdim. Takdir, teşekkür alan tüm öğrencilerimizi tatil süresince ücretsiz tıraş edeceğim. Onlar bizim geleceğimizin teminatıdır." dedi.
Özdemir, öğrencilerin gösterdiği ilgiden dolayı da son derece mutlu olduğunu sözlerine ekledi.
Başarı belgesi getiren öğrencilere ücretsiz saç kesimi

Mustafa Özdemir, Artvin, Güncel

Kaynak: AA


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