"Başarı sırası şartı olumlu bir adım"

Türk Eczacıları Birliğince, "Eczacılık fakültelerine girişte yıllardan beri talep ettiğimiz başarı sırası şartının konunun muhataplarında karşılık bulmasını ve resmileşmesini olumlu bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Türk Eczacıları Birliğinden, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre eczacılık fakültelerine girişte "başarı sırası şartı" getirilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, alınan kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Türk Eczacıları Birliği olarak eczacılık fakültelerine girişte yıllardan beri talep ettiğimiz başarı sırası şartının konunun muhataplarında karşılık bulmasını ve resmileşmesini olumlu bir adım olarak görüyoruz." ifadesine yer verildi.

"Başarı sırası şartı 60 bine çekilmeli"

Yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması ve mevcut kontenjanların azaltılması tavsiyesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğretim elemanı eksik ve altyapısı bilimsel çalışma yapmaya uygun olmayan eczacılık fakülteleri kapatılmalıdır. Eczacılık kontenjanları belirlenirken sektörün iş gücü ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. 100 bin olarak belirlenen başarı sırası şartı 60 bine çekilmelidir. Yurt dışından alınan diplomaların denklik şartı yeniden gözden geçirilerek düzenlenmelidir."

Açıklamada, YÖK'ün attığı olumlu adımların sürdürüleceğine, eczacılık eğitimi ve istihdamına ilişkin sorunların paydaşlarla iş birliği halinde ortadan kaldırılacağına yönelik inancın tam olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA