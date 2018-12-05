Başarı Sporcular Ödüllendirildi

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:08



05 Aralık 2018 Çarşamba 16:08

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi (HEM) Spor Kulübü bünyesinde bulunan ve katıldıkları müsabakalarda madalya kazanan sporcular ödüllendirildi.Antrenör ve 58 sporcuya teşekkür belgesi verilen törende konuşan HEM Müdürü Sedat Büyük, kulüp olarak çeşitli illerde yapılan, kickboks, masa tenisi ve dart müsabakalarında Bilecik'i temsilen katıldıklarını anımsatarak, müsabakalarda altın, gümüş ve bronz olmak üzere madalya kazandıklarını söyledi.Törene, Pazaryeri Kaymakam Vekili Fatih Kurt, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu ile Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili İslam Özkul katıldı.