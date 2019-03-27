Başarılarda Hükümet-yerel Yönetim Ahenginin Payı Büyük"

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son 17 yılda elde ettiği başarılarda hükumet ve yerel yönetimlerin uyumlu çalışmasının ahenk içerisinde olmasının payının büyük olduğunu söyledi. Bolu Demokrasi Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Bolu'ya olan sevgimizi kuru sözle değil, eserlerimiz ile de gösterdik. 17 yılda Bolu'ya toplamda 12 katrilyon yatırım yaptık. Birçok yatırımın inşası, plan, projeleri sürüyor. Boluspor birçok başarıya imza atmış, Bolu'nun markası bir takım. İnşallah Boluspor'un stadyum başta olmak üzere ihtiyaçlarının farkındayız. Önümüzdeki dönemde belediyemiz ile işbirliği halinde elimizden gelen desteği göstereceğiz. Bolumuzu çok daha güzel yerlere taşıyacağız. Bolu'nun güzelliğine yeni bir taç daha ekliyoruz. Millet bahçemizin yakında inşasına başlıyoruz. İhsaniye Mahallemizde ki stadyumu millet bahçesine dönüştürüyoruz. Bolu turizmini daha da güçlendireceğiz. Sağlıkta Mudurnu Hastanemizin yapımı, 9 sağlık tesisimizin plan, proje ve ihalesi devam ediyor. Bolu'ya 400 yataklı genel hastane ve 250 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi yapıyoruz. 155 bin dekar araziyi sulayacak barajın inşaatı devam ediyor. Bu yıl içerisinde bu barajı hizmete alıyoruz. Bolu şehir merkezinin içme suyunu ihtiyacını karşılamak için terfi barajı inşa ederek şehrimize memba kalitesinde içme suyu vermeye başladık. Şehrimizin gelecekte ulaşım sorunu yaşamaması için D-100'de battı-çıktılar yapacağız. Bolu Kültür Merkezi'ni inşa edeceğiz" dedi.BOLU'YA VİZYONER, DÜRÜST, MÜTEVAZİ, ÇALIŞKAN BİR BAŞKAN ADAYI GÖSTERDİKBolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin'i öven Erdoğan, "Biz Bolu'ya belediye başkanı olarak vizyoner, dürüst, mütevazi, çalışkan bir dava arkadaşımı aday gösterdik. Fatih Metin kardeşim Bolu Milletvekilliği'nin yanı sıra Ankara'da Bakan yardımcısı sıfatıyla çok ciddi tecrübeler edindi. Sizlerin bir evladı olarak, sizlerin desteğiyle bu birikimini Bolu'nun hizmetine sunacak inşallah. Fatih kardeşimin Bolu'yu daha ileriye taşıyacak projeleri bulunuyor" dedi.YEREL YÖNETİMLE HÜKUMET DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALIErdoğan yerel yönetim ile hükumet uyumuna dikkat çekerek, "Yerel yönetimde hükumet ile eğer dayanışma olmayan bir yerel yönetim olursa onun da yapacağı pek bir şey olmaz. Biz ne kadar istersek isteyelim o şehrin belediye başkanı istemeyince arzu edilen neticeler gerçekleşmiyor. Türkiye'nin son 17 yılda elde ettiği başarılarda hükumet ve yerel yönetimlerin uyumlu çalışmasının ahenk içerisinde olmasının payı büyük. Bu ahengin bozulmasına müsaade etmemeliyiz. Sizlerden belediye başkanı adayımıza sahip çıkmanızı istiyorum. Bolulu kardeşlerimin bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum" diye konuştu.(Burak Can Tokyürek - Faruk Çidem/İHA)