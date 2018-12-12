Başarılarıyla Bergama'yı Gururlandırdılar

Kulüp sporcuları Irmak Deniz Şentürk ve Ecrin Naz Çelik ise Anadolu Yıldızları Ligi'nde mücadele edecek olan İzmir İl Kadrosunda yer almaya hak kazandı.

110'un üzerinde sporcusu bulunan Bergama Belediyespor Voleybol Takımının, Yıldız Kızları, İzmir İl Birinciliği müsabakalarında oynadığı 6 maçtan 5'ini kazanarak ikinci oldu. Bergama Belediyespor Voleybol Takımı erkeklerde ve kızlarda büyük başarılara imza atarak, daha önce Kardeş Şehir Olimpiyatlarında 2011 yılında olimpiyat üçüncüsü, 2014 yılında olimpiyat ikincisi ve 2017 yılında olimpiyat ikincisi oldu. Kız ve Erkek voleybol takımları İzmir İl şampiyonasında da final gruplarına katılarak çeşitli başarılar elde etmişti.

Öte yandan kulüp sporcuları Irmak Deniz Şentürk ve Ecrin Naz Çelik ise Anadolu Yıldızları Ligi'nde mücadele edecek olan İzmir İl Kadrosunda yer almaya hak kazandı. Yakalanan başarı ile ilgili konuşan kulüp antrenörü Berkay Üstün; "Voleybol takımı olarak sene başından itibaren harcadığımız emeklerin karşılığını, yakaladığımız başarılar ile alıyoruz. Öncelikle bu başarıda büyük payı olan ve bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen belediye başkanımız Sayın Mehmet Gönenç'e ve sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Başarıdan başarıya koşarak ilçemize gurur yaşatan sporcularımızı da üstün gayretlerinden dolayı kutluyorum" dedi.

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç; "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza olan inancımız ile onların spor yapabilme olanaklarına her zaman öncelik verdik. Yakaladıkları başarılar her branşta tek tek zafere dönüşüyor. Emeği geçen tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı başarılarından dolayı kutluyorum" dedi.