Başarılı Bir Cerrahtı, Geçirdiği Kazayla Hayatı Değişti

27 Kasım 2018 Salı 11:11



27 Kasım 2018 Salı 11:11

Başarılı bir cerrahken, geçirdiği trafik kazası sonucu felç kalan ve mesleğini yapamaz duruma gelen Dilek Baydar, sekiz karma sergisinin ardından ilk kişisel resim sergisi "Azmin Zaferi"ni, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açtı.Maltepe Belediyesi'nin, kasım ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında açılışı yapılan serginin küratörlüğünü Sevinç Lüleci üstlendi. Serginin açılışına Baydar'ın ailesi, dostları, öğrencilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. İlk kişisel sergisini Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Baydar, "Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç'a desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Azmin zaferi böyle oldu" dedi. Baydar'ın "Mutluluğun Gözyaşı", "Afrikalı Bebekler" tablosunun da aralarında bulunduğu eserleri, ziyaretçilerin büyük ilgisini gördü. Sergi, 2 Aralık'a kadar Galeri Maltepe'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.54 ameliyat geçirdiABD'nin California Eyaleti'nde Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Yan Dal Nöroloji Bölümü'nde eğitimini tamamlayan Baydar, başarılı bir cerrah olarak yaşamını sürdürüyordu. Dilek Baydar'ın yaşamı, 21 yıl önce Türkiye'ye izne geldiği 2 Şubat 1997'de geçirdiği trafik kazasıyla değişti. Baydar aracıyla Ankara'ya giderken, viyadükten uçtu. Kazanın ardından ölümden dönen Baydar, "Boynum, belim, kalçam kırıldı. Çok ciddi cerrahi operasyonlar geçirdim. GATA'nın farklı bölümlerinde tedavi gördüm. Doktorlar yürüyemez raporu verdi. Canan Aksoy hocamın çok ciddi destekleriyle, bir buçuk yıl kadar Çapa Tıp Fakültesi'nde yatarak tedavi gördüm. Onlar günde 50 hareket dedi, ben 500 hareket yaptım. 54 ameliyat geçirdim. Çok zordu ve ağırdı. Çok uzun yıllar boynum kırık olduğu için mideden beslendim. Bu 19 yıllık sürecin içerisinde babam Abdurrahman Baydar ve annem sürekli hastanelerde, sandalye tepelerindeydi" diye konuştu.Ellerine resim yapmayı öğrettiKazadan sonra doktorluk görevinin sona erdiğini ifade eden Baydar, "Üç beyin ameliyatından sonra sol tarafıma tamamen felç indi. Kaza öncesi solaktım. Sol ve sağ elime yazı yazmayı, resim yapmayı öğrettim. 4 yaşından beri yaptığım resim sanatını profesyonelliğe taşıdım. 19 yıldır aralıksız resim, seramik, ebru sanatıyla karışık teknikleri aynı eserin üzerinde toplayarak, Diba patentli sanatıma devam ediyorum. Tıpta uzman yeterlilik sınavına hazırlanıyorum. Bundan sonraki hayatımda genel cerrah olamayacağım ama yan dal eğitimi alacağım. 7- 12 yaş arasında 148 bedensel engelli öğrencim var. Maddi-manevi kazanç sağlamaları için mücadelem var" dedi. - İSTANBUL