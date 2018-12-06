Başarılı Halterci Kaymakam Demirkale'yi Ziyaret Etti

06 Aralık 2018 Perşembe 16:01



06 Aralık 2018 Perşembe 16:01

Ankara'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında 55 kiloda şampiyon olan Batuhan Ergüler, Merzifon Kaymakam Gürkan Demirkale'yi ziyaret etti.Merzifonlu başarılı halterci Batuhan Ergüler, Ankara'da katıldığı Türkiye şampiyonasının ardından Kaymakam Demirkale'ye ziyarette bulundu.Demirkale, sporcuyu kabulünde yaptığı konuşmada, spor ve sporcuya her zaman destek verdiklerini söyledi.Merzifon'un spor dalında başarıdan başarıya koştuğunu dile getiren Demirkale, şunları kaydetti:"Evladımız, azmin elinden hiçbir şeyin kurtulmadığının ispatıdır. Halterde bu başarısını uzun vadede çok daha iyi yerlere taşıyacağına eminim. Bu anlamda, hem eğitim alanında hem de spor alanında ki desteklerimize devam ederek, hem ilçemizin hem ilimizin hem de ülkemizin adını duyuran gençlerimize desteğimiz devam edecek."Ziyarette başarılı sporcuya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Fatih Torun ile antrenör Ferdi Sezgin ve Recep Arslan eşlik etti.