Başarılı İş Adamı Bulut Akacan

Bulut Akacan başarılı iş adamı kimliği ile Kıbrıs'ta bilinen ve tanınan birisi olmasından dolayı ortaya atılan iddialar hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı. Serdar Denktaş da aynı şekilde konu hakkında bir açıklama yapmamayı tercih ederken kamuoyunda yer alan haberler ciddi bir kitlede merek konusu olmaya başladı. Tarafların susması ise daha da sert yorumların ortaya atılmasına malzeme çıkardı.

Akacan Hakkında

Bulut Akacan emlak sektörü ile girmiş olduğu iş hayatında babasının desteği ile bu kadar başarılı olduğunu her konuşmasında dile getiren birsi olması ile dikkat çeken bir iş adamıdır. Eğitimi ve yaptıkları konusunda siyasette etkin şekilde var olmamasın karşın pasif olarak her zaman takipçisi olduğunu da açıklamalarında eklemiştir. Son günlerde Halkın Partisi istifası ile dikkatleri kendine çeken Akacan bu kez de Serdar Denktaş ile olan ilişkisi nedeniyle hakkında çıkan haberler ile karşı karşıya kaldı.

Usulsüz İşler İddiası

Ortaya atılan iddialar ise görmezden gelinmeyecek kadar büyük bir konu etrafında çevrelendiğinden dolayı tarafların yorumu merak konusu olmaya başladı. Çünkü iddiaya göre Akacan ile Denktaş arasındaki ilişki usulsüz işlerin yapılmasına dayanan bir ilişkiden oluşuyor. Maliye Bakanı olan Denktaş için bu şekilde iddialar ortaya atılması yasal anlamda bazı kapıların açılmasına da neden olacak şekilde ciddi görünüyor. İddiaların kanıtlı olduğunu dile getiren kanıtlar ise insanların daha sert yorumlar yapmasına zemin hazırlıyor.

Tarafların Durumu

Akacan daha önce de kendisi hakkında ortaya atılan yakın zamandaki iddialar için şirketine yönelik karalama kampanyası olduğu yönünde yorumlar da bulunmuştu. Halkın Partisi ile arasındaki gerginlikte bile bu yorumu yapmaktan geri kalmayan Akacan için benze bir açıklama yapması halinde halkın güvenilir sayıp saymayacağı tartışılıyor. Ebru Gündeş ile de yasak bir aşk yaşadığı öne sürülen Akacan hakkında ortaya atılanlar görmezden gelinecek konular olmadığından dolayı merak konusu oluyor. Tarafların konuyla alakalı yorum yapmaları merakla bekleniyor.