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"Başarılı kadro mühendisliğimiz ile ligin dikkat çeken takımlarından birisiyiz"

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Son 5 yılda istikrarlı bir başarımız söz konusu. Bu, kulübümüzün attığı kurumsal ve vizyoner adımların bir sonucudur.

29.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:25
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Son 5 yılda istikrarlı bir başarımız söz konusu. Bu, kulübümüzün attığı kurumsal ve vizyoner adımların bir sonucudur. Bu sezon da başarılı kadro mühendisliğimiz ile ligin dikkat çeken takımlarından birisiyiz" dedi.
Sarı-kırmızılı takımın sportif direktörü Ali Ravcı, takımdaki son durumla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Amaçlarının günübirlik başarıdan ziyade sürdürülebilir başarı olduğunu belirten Ravcı, "3 yıl önce adım attığımız Süper Lig'de kısa süre içerisinde yaptıklarımızla saygı duyulan bir takım haline geldik. Elbette ki önemli olan günübirlik başarılar değil. Önemli olan kulübü ayakları üzerine basan, kendi yağıyla kavrulan bir yapıya büründürebilmek. Biz 5 yıllık süreç içerisinde bunu başardığımızı düşünüyoruz. Ama söylediğim gibi önemli olan başarının sürdürülebilir olmasıdır. Son 5 yılda istikrarlı bir başarımız söz konusu. Bu, kulübümüzün attığı kurumsal ve vizyoner adımların bir sonucudur. Bu sezon da başarılı kadro mühendisliğimiz ile ligin dikkat çeken takımlarından birisiyiz" diye konuştu.
"BAŞARILI KADRO MÜHENDİSLİĞİMİZ SAYESİNDE BİRÇOK KULÜBÜN TAKDİRİNİ KAZANDIK"
Ravcı, kulüp olarak son yıllarda transferde izledikleri politikaların hepsinde hedefi tutturduklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
"Son yıllarda transfer politikalarımız incelendiğinde ne kadar doğru işler yaptığımız net bir şekilde görülecektir. Başarılı kadro mühendisliğimiz sayesinde birçok kulübün takdirini kazandık. Bu işler sabırlı ve disiplinli çalışmanın ürünüdür. Bugün kadromuzdaki birçok isim başka takımların iştahını kabartıyorsa burada bir başarı durumu söz konusudur. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kadro kalitemiz ilk 5 takım içerisine rahatlıkla girebilecek düzeyde."
"ART NİYETLİ ELEŞTİRELER BİZİ ÜZMEKLE BİRLİKTE BİRAZ DA DÜŞÜNDÜRÜYOR"
Eleştirinin futbolun bir parçası olduğunu ve eleştiriye anlayışla yaklaştıklarını ifade eden Ravcı, "İnsanların gözü önünde olan bir iş yapıyorsanız haliyle eleştiriye de açık olmanız gerekir. Olumlu eleştirilerin bazıları bizlere ışık tutarken, haksız sırf yıpratmak için yapılan ise günlük motivasyonumuzu bozabiliyor. Biz de insanız sonuçta. Bizler de zaman zaman hata yapıyoruz. Ama art niyetli eleştireler bizi üzmekle birlikte biraz da düşündürüyor. Tabi şuna da dikkat etmek lazım; biz eleştiriliyorsak ya da konuşuluyorsak bu bizim çalıştığımızın bir göstergesidir. Çünkü evinde oturup, hiçbir iş yapamayan, hiçbir iş üretmeyen bir insanın hata yapma olasılığı çok düşüktür. Biz her zaman hatalarımızdan dersler alarak, sadece önümüze bakıp en doğrusunu yapma gayretinde olmaya çalıştık" açıklamasını yaptı.
(Mehmet Türel/ İHA)

Yeni Malatyaspor, Güncel

Kaynak: İHA

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