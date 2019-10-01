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Başarılı karateci gençlerden Beyoğlu'na ziyaret

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Turkish Open Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Bağlar Belediyespor kadın karate takımı, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

01.10.2019 13:44Başarılı karateci gençlerden Beyoğlu'na ziyaret
İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Turkish Open Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Bağlar Belediyespor kadın karate takımı, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.
Ziyarette antrenör Mehmet Yazar ile takımın sporcuları kazandıkları gümüş madalya ve isminin yazılı olduğu 21 numaralı formayı Başkan Beyoğlu'na hediye ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Sporculara çeşitli hediyeler takdim ederek onlarla bir süre sohbet eden Beyoğlu, elde edilen başarı nedeniyle gençleri tebrik etti.
Spora ve sporcuya verdikleri desteği kalıcı hale getireceklerini belirten Beyoğlu, "Gençlerimizin başarılı olması için imkan yaratmaya devam edeceğiz. Birçok branşta iddialıyız. Bunları hayata geçireceğiz." dedi.
Ziyarette Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Haşim Merdoğlu da bulundu.

Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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