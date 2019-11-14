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Başarılı kuaförlere plaket verildi

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Güzellik Festivaline katılarak fuarda başarı gösteren kuaförlere plaket verildi.

14.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:33Başarılı kuaförlere plaket verildi
'da düzenlenen Uluslararası Güzellik Festivaline katılarak fuarda başarı gösteren kuaförlere plaket verildi.

4- 8 Kasım tarihlerin Antalya'da düzenlenen 'Uluslararası Güzellik Festivaline' şovlarıyla renk katan Malatyalı kuaförlere Malatya Berberler ve Kuaförler Odası plaket verildi. Malatya Berberler ve Kuaförler Odası toplantı salonunda yapılan ödül töreninde konuşan oda Başkanı Ramazan Toptaş, Türkiye Berberler ve Kuaförler Odasının düzenlediği bütün yarışmalara katıldıklarını ifade ederek, "Amacımız, Malatya'da kuaförler ve berberlerin işini ne kadar iyi yaptığını ne kadar iyi usta olduklarını Türkiye tanıtmak" dedi. Antalya'da düzenlenen festivalde Malatyalı kuaförleri en şekilde tanıttıklarını belirten Toptaş, bundan sonrada yapılacak festivallere katılım sağlayacaklarını söyledi.

Yapılan konuşmanın ardından festivale katılan kuaförlere plaket takdim edildi. - MALATYA

Malatya, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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