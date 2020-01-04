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Başarılı kursiyerlere belge

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün birlikte organize ettiği Sürü Yönetimi Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

04.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:52 Başarılı kursiyerlere belge
'nın ilçesi Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün birlikte organize ettiği Sürü Yönetimi Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Düenlenen törene Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke, İl Genel Meclis Üyeleri Zeki Öztürk ve Oğuz Süngü, AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Dönmez, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Annak, Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan ve Altıntaş Halk Eğitim Müdürü Ahmet Candem katıldı.

Altıntaş Halk Eğitim Müdürü Ahmet Candem, yaptığı açıklamada, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediğimiz "Sürü yönetimi elemanı" kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgelerini törenle verdik. Hedefimiz bilinçli ve verimi yüksek hayvancılığı arttırmak" diye konuştu. - KÜTAHYA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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