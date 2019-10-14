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Başarılı minik pehlivanlara bisiklet hediye edildi

Finike Kaymakamı Ergün Baysal, ortaokul öğrencileri Seyfettin Bulut ile Ramazan Ertaş'a yaptıkları dereceler vesilesiyle bisiklet hediye etti.

14.10.2019 10:27Başarılı minik pehlivanlara bisiklet hediye edildi
Finike Kaymakamı Ergün Baysal, ortaokul öğrencileri Seyfettin Bulut ile Ramazan Ertaş'a yaptıkları dereceler vesilesiyle bisiklet hediye etti.

Finike ilçesi Yuvalı Mahallesi Şehit İsmail Çalkan Ortaokulu altıncı sınıf öğrencisi Seyfettin Bulut ve sekizinci sınıf öğrencisi Ramazan Ertaş'a yağlı güreş ve minder güreşlerinde yaptıkları dereceler nedeniyle Finike İlçe Kaymakamı Ergün Baysal tarafından bisiklet hediye edildi.

Bulut minder güreşlerinde İzmir'de yapılan grup müsabakalarında birinci, Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonasında ikinci ayrıca yağlı güreş müsabakalarında minik bir boyunda 4 defa birinci 6 defa ikinci ve üçüncü oldu. Ramazan Ertaş ise, minder güreşlerinde gruplarda dördüncü, yağlı güreşlerde ise Korkuteli güreşlerinde birinci ve birçok müsabakada ise derece yaptı. Kaymakam Baysal yaptığı açıklamada, "Pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Bu ödülleri çocuklarımızı başarıya teşvik etmek için verdik. bundan sonra ki müsabakalarda sporcularımıza başarılar dilerim" dedi. - ANTALYA

Finike, Güncel

Kaynak: İHA

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