25.06.2019 12:55
Haberler » Spor » Haber

Başarılı motosikletçilere Bodrum tatili

Başarılı motosikletçilere Bodrum tatili

Afyonkarahisar'da eylül ayında düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Motokros 2 Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nı birinci bitirecek sporcular, 9 günlük Bodrum tatili kazanacak.

Afyonkarahisar'da eylül ayında düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Motokros 2 Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nı birinci bitirecek sporcular, 9 günlük Bodrum tatili kazanacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 6-8 Eylül tarihlerinde ikinci kez Afyonkarahisar'da düzenlenecek MXGP, MX2, Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'na fabrika takımlarının ünlü sporcularının yanı sıra, yüzlerce yabancı yarışçı katılacak.
Dört farklı kategoride yapılacak yarışlarda ilk sırayı alacak sporculara, Muğla 'nın Bodrum ilçesindeki Rebis Bodrum Luxury Hotel'de 9 günlük tatil hediye edileceği aktarıldı.
Motor sporlarının en gözde organizasyonları arasında yer alan ve toplam 180 ülkede yayınlanan MXGP, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Belediyesinin katkılarıyla, Afyon Spor ve Motosiklet Festivali ile birlikte 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
afyonkarahisar , avrupa , eylül , bodrum , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:36 Vainquer Toulouse'a transfer oldu
13:25 Trabzonspor, Hasan Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı
13:24 Somaspor'da büyük kaos
13:23 Akhisarspor'da yabancı arayışı yok
13:23 Antalyasporlu Vainqueur, Toulouse'a kiralandı
13:20 Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizlispor'a 1,5 milyon TL kazandırılacak
13:20 Kayseri Muaythai çocuk takımı Erzincan'da madalyalara ambargo koydu