Başarılı Müzisyen İlhan Şeşen Kimdir? İlhan Şeşen Kaç Yaşındadır?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Eser Yenerler'in EYS adlı programına konuk olan başarılı müzisyen İlhan Şeşen kimdir, nerelidir, eşi kimdir, kaç yaşındadır?

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

18 Haziran 1948 yılında Manisa'da dünyaya gelen İlhan Şeşen, Hukuk Fakültesi'ni tamamladıktan sonra 10 yıl serbest avukatlık yaptı. 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe atıldı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi.

GRUP GÜNDOĞARKEN'İ KURDULAR

1971 yılında "Kavga" isimli bir kırkbeşlik plak çıkarttı. 1983'te avukatlık mesleğini bıraktı. Daha sonra yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken'i kurdu. Grubun çalışmalarına ara verdiği dönemde Şeşen, 1994 yılında "Aşk Haklı" isimli solo albümünü yaptı.

İLK ROL ALDIĞI DİZİ "CESUR KUŞKU"

TRT'ye "Gençler Haklı" adlı bir program hazırlayan Şeşen, 1995 yılında ise özel bir kanalda "Arka Pencere" isimli bir programın hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu yaptı. "Amcam Burada" isimli bir radyo programı hazırlayan İlhan Şeşen, TRT1'de ekranlara gelen "Cesur Kuşku" adlı dizide de rol aldı.

"NELER OLUYOR BİZE?" İLE BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI

İkinci solo albümü "Neler Oluyor Bize"yi 2002 Ocak ayında sevenlerine sunan İlhan Şeşen, albümün içindeki bütün şarkıları ve özellikle "Neler Oluyor Bize" adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. 1,5 yıl aranın ardından Türk pop müziğinin "Amca"sı olan İlhan Şeşen, yeni solo albümü "Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?" ile sevenlerinin karşısına çıktı.

"ALİYE" DİZİSİNDE ROL ALDI

Aynı dönemde TRT1'de yayınlanmakta olan "Mühürlü Güller" isimli dizide de rol aldı. Dördüncü solo albümü "Aşk Yalan" ise Mayıs 2005'te müzik marketlerdeki yerini aldı. Bir dönem ATV'de yayınlanan "Aliye" isimli dizide rol alan İlhan Şeşen, Arzu Şeşen ile evlidir. Şeşen'in Melis ve Fuat adlarında iki tane de çocuğu var.