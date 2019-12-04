Haberler » Güncel » Başarılı öğrenciler İstanbul gezisiyle ödüllendirildi - Haber

Başarılı öğrenciler İstanbul gezisiyle ödüllendirildi

'Sıfır Atık ve Yenişehir için Topluyorum' projesi kapsamında, kişi başına atık toplamada Bursa ikincisi olan Yenişehirli öğrenciler, İstanbul gezisiyle ödüllendirildi.

04.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:53Başarılı öğrenciler İstanbul gezisiyle ödüllendirildi
'Sıfır Atık ve için Topluyorum' projesi kapsamında, kişi başına atık toplamada ikincisi olan Yenişehirli öğrenciler, gezisiyle ödüllendirildi.

Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında 'Sıfır Atık ve Yenişehir için Topluyorum' projesi kapsamında dereceye giren Akçeşme İlkokulu, TOKİ Orhangazi Ortaokulu ve Yolören İlkokulu öğrencilerinden oluşan 140 öğrenci, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Belediye Başkanı Davut Aydın, "İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebepleri gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi için öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalarla büyük başarıya imza atmışlardır. Sıfır Atık Projesi ile ilçemizde bulunan okullarda öğrenim gören öğrenciler, ülkemize ve geleceğimize önemli bir katma değer sağlamışlardır. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın bu projede gösterdikleri başarı, ilçemizi Bursa'da ikinci sıraya getirmiş ve geri kazanım şuurunun yaygınlaşmasına büyük katkı sağlamıştır. Bu projeye katkı sağlayan okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

Yenişehir, İstanbul, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:58 Ceren'in katilini ablası görmüş (6) - Haber
19:55 "Ceren Özdemir'in katilinin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" - Haber
19:55 "Ulaşım Çalıştayı" ile İstanbul'da trafiğe çözüm aranacak - Haber
19:52 Kolombiya'da protestolar yerli halkın desteğiyle sürüyor - Haber
19:52 AB Kudüs Temsilcisi Vekili Nicholson: "Gazze'deki insani durum, tehlikeli bir halde" - Haber
19:45 Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 20:00:53