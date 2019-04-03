Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Kaynak: İHA

Edirne'de, ulusal alanda düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrenciler ödüllendirildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından verildi.Edirne Valiliği toplantı salonunda düzenlenen törene 22 öğrenci ve proje danışmanı öğretmenleri katıldı. Vali Canalp, öğrencilerin tüm Türkiye'ye Edirneliler'in ne kadar zeki ve yetenekli olduğunu gösterdiğini belirtti. Vali Canalp ayrıca başarı sağlayan öğrencilerin okullarına da beceri tasarım atölyesi ve spor alanı yapma sözü verdi."Sizlere destek olmaya devam edeceğiz"Vali Canalp, "Hem öğrenci arkadaşlarımızı, hem öğretmenlerimizi hem de idareci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah Edirne'nin zeki öğrencilerinden Türkiye çapında da böyle başarılı sonuçları almalarını, yeni başarılar elde etmelerini bekliyoruz. Bu çabalarınızın hepsinde biz de sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Başarı sağladıktan sonra da aynı şekilde desteğimiz devam edecek. Bütün Türkiye'ye Edirneliler'in ne kadar zeki, kabiliyetli olduğunu inşallah önümüzdeki süreçte ulusal düzeydeki diğer müsabakalarda da göstermiş olacaksınız" ifadelerini kullandı."Kabiliyetlerini geliştirebilecek alanları hepsine sunacağız"Başarılı olan öğrencilere okullarında beceri tasarım atölyesi ve spor alanı yapma sözü veren Vali Canalp, "Bundan sonra bütün okullarımızdaki öğrencilerimiz de bilsinler. Göstermiş oldukları her başarıdan sonra kendi okulları böyle bir mükafatı da okullarına kazandırmış olacaklar. İmkanları önümüzdeki dönemde eğitim için bütün okullarımıza yayacağız. Mümkün mertebe her okulumuzda belli standardın altında imkan olmayacak. O kabiliyetlerini geliştirebilecek alanları hepsine sunacağız ki sizler gibi başarılı cevherler kendilerini gösterme imkanları bulsunlar" dedi. - EDİRNE