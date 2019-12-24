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Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen yarışmalarda başarıl olan öğrenciler ödüllendirildi.

24.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:24 Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
'nın ilçesinde düzenlenen yarışmalarda başarıl olan öğrenciler ödüllendirildi.

Malatya il genelinde düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Malik Çalışır, öğrencileri tebrik etti. Gençlik ve Bakanlığının Malatya'da düzenlediği gençler masa tenisi turnuvasında dereceye giren, Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi Öğrencileri Ayşegül Bilge, İlayda Polat, Selin Yarbaş ve İmmigül Dinler, Malatya genelinde düzenlenen kız öğrenciler arası hafızlık yarışması Malatya birincisi olan Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi İzel Bozkurt, Malatya ili genelinde düzenlenen erkek öğrenciler arası hafızlık yarışması Malatya ikincisi olan Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Hamidettin Taş, Malatya ili genelinde düzenlenen Ezan Okuma Yarışmasında Malatya ikincisi olan Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencisi Yakup Kocamemik ve Malatya ili genelinde düzenlenen Erkekler arası Kuranı Kerim Okuma Yarışması Malatya dördüncüsü olan Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencisi Abdulhamit Kocamemik isimli öğrencileri tebrik eden Kaymakam Çalışır, çeşitli hediyeler verdi. - MALATYA

Darende, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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