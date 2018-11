Başarılı Öğrencilerini Uçak Seyahatiyle Ödüllendiriyor

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:26



SERKAN GÜNER - Kırşehir'de bir ortaokulda görev yapan Türkçe öğretmeni Ziya Kızılay, bulduğu sponsorların desteğiyle düzenlediği uçaklı seyahat programlarıyla başarılı öğrencilerini ödüllendiriyor.Kent merkezindeki Yunus Emre Ortaokulunda beş yıldır görev yapan Kızılay, son üç yıldır velilerinden izin aldığı 15'er öğrenciyi uçak seyahati ve İstanbul gezisiyle ödüllendiriyor. Öğrencilerinin doğum günlerini unutmayan Kızılay, yaz aylarında dahi olsa bir öğrencisinin doğum günü için memleketi Kahramanmaraş'tan Kırşehir'e gelerek kutlama yaptıktan sonra memleketine dönüyor.Bu tarz uygulamalarıyla kentte eğitim camiasında "sıra dışı öğretmen" diye anılan Kızılay'ın en büyük destekçisi ise kent esnafı ile ağabeyi.Öğrenciyi ödüllendirmede sınır tanımayan Ziya Kızılay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beş yıldır görev yaptığı okulun rehberlik servisinden de destek alarak öğrencilerini başarıya ve düzgün davranışlı insanlar olmaya yönlendirmek istediğini ifade etti.Her ay veli toplantısı yaptığını, rehberlik servisinden öğretmenlerle yılda iki defa her öğrencisini evinde ziyaret ettiğini anlatan Kızılay, çocukları gibi gördüğü öğrencilerini ödüllendirmeye yakın iller olan Kayseri ve Nevşehir bölgesine geziler düzenleyerek başladığını anlattı.Üç yıl önce uçakla İstanbul seyahati düzenlemenin daha cazip olacağını düşünerek bu yönde bir karar aldığını aktaran Kızılay, bunun öğrencilere büyük bir heyecan ve azim olarak yansıdığını dile getirdi.Her yıl 15 başarılı ve düzgün davranışlar sergileyen öğrencisini İstanbul seyahatiyle ödüllendirdiğini bildiren Kızılay, şunları kaydetti:"Uçağa hiç binmemiş çocukların havaalanı kültürünü görmelerini istiyoruz. Uçaktaki heyecanı yaşasın, İstanbul'u görsün, İstanbul'a gittiğinde güneşin doğuşunu, boğazı, yedi tepeli şehri görsün. Belki uçuk bir fikir ama, hayallerin sınırı yok. Küçük ödüller vermek artık çocuklarda pek işe yaramıyor. Ben bu sınırı biraz aştım. Uçak projesini üç yıldır uyguluyorum. Her sene yapıyorum, öğrenciler de bunu biliyor. Bu durum da çocukların başarısında ve davranışlarında olumlu bir motivasyon sağlıyor."Kızılay, uçaklı İstanbul seyahatinin yanı sıra mevsimsel gezileri de alışkanlık haline getirdiklerini, kışın Kayseri ve Erciyes Dağı, bahar aylarında Kapadokya ve kaman ilçesine geziler düzenlediklerini sözlerine ekledi.Ziya Kızılay'ın mezun öğrencilerinden Recep Artuk, öğretmenlerinin kendilerine aileden biri ya da bir baba gibi yaklaştığını, okul zamanında her akşam ailesini aradığını, moralleri bozuk olduğunda kendilerini yemeğe çıkardığını ve başarılı olduklarında uçak seyahatiyle ödüllendirdiğini ifade etti.Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesini kazanmasında öğretmeninin büyük emeği olduğunu dile getiren Artuk, "Bize yaptığı İstanbul gezisi, uçağa bindirmesi, her zaman bizi yemeğe çıkarması çok olumlu oldu. Okul zamanında bizi her gece arıyordu. Ben hayatımda hiç uçağa binmemiştim. İlk defa Ziya hocamla bindim. Uçağa binmek çok güzel bir his. Hayatım boyunca unutamayacağım bir anı olarak kaldı. Her öğrencinin bu şekilde öğretmenlere ihtiyacı var." diye konuştu.Sekizinci sınıf öğrencilerinden Ebrar Sinem Yağmur da öğretmeninin ödül yöntemiyle derslerine daha çok motive olduklarını, davranışlarına da dikkat ettiklerini vurgulayarak, "Uçak ödülünü kazanmak için çok soru çözüyorum. Bizi teşvik edici etkinlikler çok yararlı oluyor. Hocamızın bu ödüllerini kazanmak için davranışlarımıza dikkat ediyoruz ve daha çok çalışıyoruz." dedi.