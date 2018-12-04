Başarılı Öğretmenler Ödüllendirildi

Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, kent merkezinde görev yapan başarılı öğretmenlere başarı belgesi verdi.
Valilik makamında kabul ettiği öğretmenlerle bir süre sohbet eden Doruk, kentin kalkınmasındaki en önemli faktörlerin başında eğitimin geldiğini söyledi.
Eğitime verdiği önemin altını çizen Doruk, yüksek sorumluluk duygusu içerisinde bu kutsal görevi yerine getiren öğretmenlerin moral motivasyonlarını arttırmaya çalışacaklarını da kaydetti.
Bundan sonraki süreçte öğretmenlerin başarılı çalışmalarının takipçisi olacaklarını belirten Doruk, öğretmenleri, gösterdikleri fedakarlıklarından dolayı tebrik etti.
Doruk, Valilik olarak sadece eğitim alanında değil, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da başarılı personeli ödüllendirdiklerini söyledi.
Doruk, konuşmasının ardından öğretmenlere başarı belgesi takdim etti.
04 Aralık 2018 Salı 12:34