Başarılı Öğretmenlere Avrupa Turu Hediyesi

Şehitkâmil Kültür ve Kongre Merkezinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ilçe belediye başkanlarının katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda, Beden Eğitimi öğretmenlerine hitap eden Vali Gül, öneri ve istekleri dinleyerek Gaziantep'te yapılacakların birlikte planlanacağını ve hedeflerin birlikte gerçekleştirileceğini söyledi.

Vali Gül; "Okullarımızda okul takımları, okul kulüpleri kurmak istiyoruz.Öğrencilerimizin sizler tarafından yetenek taramasından geçirilmesini ve yeteneklerine göre de lisanslı sporcular olarak yetiştirilmesini amaçlıyoruz.Hedefimiz Gaziantep'te ilk etapta en az elli bin lisanslı sporcu öğrencimizin olması. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin her zaman daha iyisini yapacağına olan inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

Spor yapılacak alanlarla ilgili esaslı bir çalışma yapılacağının altını çizen Vali Gül; "Belediyeler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün gençlik tesislerini birleştireceğiz. Sizlerin emrine sunacağız. Sizlerle beraber çocuklarımızı yetiştireceğiz.Bizlerin görevi sizlere fırsat vermek, sizlerin önünü açmak. Bu konuda belediyelerimizin büyük bir kararlılığı ve desteği var. Daha iyisini yapmak her zaman mümkün. Milli Eğitim, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, belediyelerimiz ve sizlerle birlikte inşallah bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

Başarıya Ödül

Hedeflenen çalışmalarda başarılı olanların ödüllendirileceğini dile getiren Vali Gül, "Başarılı olanları her şekilde ödüllendireceğiz, bunu sadece başarı belgesi ile değil Avrupa turu ile taçlandıracağız. Valiliğimiz, Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkâmil Belediyelerimiz ile çalışmalarda başarı gösteren yirmi yedi öğretmenimizi Avrupa Turuna göndereceğiz. Objektif kriterlere göre belirlenecek seçimlerde haklıya hakkını vereceğiz ve ilk dönem bittiğinde göndereceğiz" şeklinde konuşmalarını sürdürdü.

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen toplantı sonunda Vali Gül tarafından yılın öğretmeni seçilen Beden Eğitimi öğretmeni Mustafa Karatellik'e başarı belgesi verildi.