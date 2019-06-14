14.06.2019 12:17
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Başarılı operasyonla sağlığına kavuştu

Başarılı operasyonla sağlığına kavuştu

Tatvan ilçesinde uzun süredir yürüyemeyen hasta, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Tatvan ilçesinde uzun süredir yürüyemeyen hasta, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.
Düşme sonucu yürüme yetisini kaybeden 50 yaşındaki Felit Üstün, Tatvan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Ortopedi polikliniğinde yapılan muayenenin ardından ameliyata alınan Üstün, ameliyatın kısa bir süre sonra değnek desteğiyle yürümeye başladı.
Başhekim Erdinç Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın tekerlekli sandalye üzerinde hastaneye geldiğini ve başarılı ameliyattan 15 gün sonra yürümeye başladığını söyledi.
Op. Dr. Canberk Mirza da "Hastamız çocukluk döneminde geçirdiği kalça kırığı sonrası, kalça ağrıları ve yanlış kaynama sıkıntıları çekmiş. Daha sonra birkaç yerde ameliyat olmuş ama fayda görememiş. Ameliyat sonrası hastamızın dikişlerini aldık ve bir yıldır yatalak olan hastamız yürümeye başladı." dedi.
Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Üstün de "Son bir yıldır yatalaktım. Buraya geldim ve ameliyat yaptılar. Şimdi yürüyebiliyorum. Buradaki doktorlardan, hastaneden ve personelden çok memnunum. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Devlet Hastanesi, Tatvan, Güncel

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