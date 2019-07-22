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Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ düve çiftliği kurdu

Kardeş Çocukları'nın başrol oyuncusu Mehmet Aslantuğ ticarete atıldı. Aslantuğ Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erol Obdan ile düve çiftliği kurdu.

22.07.2019 10:14

Star TV'de yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinin başarılı oyuncusu Mehmet Aslantuğ, yeni bir işe atıldı. Birçok dizi ve filmde oyunculuğundaki başarısı ile adından söz ettiren usta isim, yeni bir iş için kolları sıvadı.

ÇİFTLİK KURDU

Kardeş Çocukları'nın sezon finalini fırsat bilen Mehmet Aslantuğ, yaz boyunca ailesiyle vakit geçirip hobilerini yapmaya devam ediyor. Ancak bir yandan da boş durmak istemeyen Aslantuğ, 'düve' (1-2 yaş arasındaki boğa) yetiştirmek için çiftlik kurdu.

KENDİ YETİŞTİRDİKLERİ DÜVENİN ETLERİNDEN SUNACAKLAR

İzmir Karamürsel Yalakdere'de 500 dönüm arazi üzerinde 'düve' yetiştirecek olan Mehmet Aslantuğ, bu işi ortağı Erol Obdan ile birlikte gerçekleştirecek. İkili, kendi çiftliklerinde yetiştirdikleri danaların etini hem satacak hem de lokanta bölümünde odun ateşinde tütsüleyerek pişirip misafirlerine sunacak.

HOBİ OLARAK YAPACAK

Aslantuğ'un bu işi sadece hobi olarak yapacağı ve lokantanın işletmesini bir arkadaşının yapacağı öğrenildi.

Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ düve çiftliği kurdu
Mehmet Aslantuğ, Star, TV, Magazin

YORUMLAR (4)
EVLADI KANUNİ: sana mı kaldı lan hayvancılık yapmak israil uşağı vatan hayini işbirlikçi, artık bu mi, llet uyandı bu tarz numaraları yemniyor, osmanlı yeniden kuruluyor inşaallah
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ADINIZI YAZIN: ben dana besliyorum
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MİSAFİR: Herkez kendi işini yapsın batacaksın zarar edeceksin
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KUZEYİN UŞAĞI: AYNEN KARDEŞ
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