Başarılı Oyuncu Zerrin Tekindor Kimdir? Zerrin Tekindor Kaç Yaşındadır?

Müslüm filmindeki Muhterem Nur karakterini canlandıran ve performansı ile kendisine hayran bırakan Zerrin Tekindor kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Zerrin Tekindor hakkında tüm merak edilenler haberimizde..

ZERRİN TEKİNDOR KİMDİR?

5 Ağustos 1964 yılında Burhaniye'de dünyaya gelen Zerrin Tekindor, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da bitirmiştir. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Hem de 1985 yılında Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda pek çok oyunda yer almıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Zerrin Tekindor, İstanbul'da da, Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı tiyatro oyunlarında rol almıştır.

3 KEZ AFİFE TİYATRO ÖDÜLÜ ALMIŞ

2004 yılında Müfettiş adlı oyundaki Anna Andreyevna rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı oyundaki Annette Reille rolü ile ve 2014 yılında Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki Martha rolü ile 3. kez Afife Tiyatro Ödülüne layık görülmüştür. Zerrin Tekindor, 2012 yılında Oyun Atölyesi prodüksiyonu olan Antonius ile Kleopatra adlı oyunda yer almıştır. Oyun, Globe to Globe festivali kapsamında Londra Shakespeare's Globe tiyatrosunda sahnelenmiştir.

HEM OYUNCU HEM RESSAM

Tiyatro kariyerini sürdürürken, aynı zamanda 1990-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Resim Bölümü'ne özel öğrenci olarak devam eden sanatçı, Halil Akdeniz Atölyesi'nde eğitim görmüştür. Bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüz ve Bedri Baykam Atölyelerinde çalışmıştır. Çok sayıda eseri özel koleksiyonlarda bulunan sanatçı, şimdiye kadar on altı resim sergisi açmıştır.

Zerrin Tekindor - Hira Tekindor - Çetin Tekindor

ÇETİN TEKİNDOR'DAN BİR OĞLU VAR

Eski eşi Çetin Tekindor ile evliliğinden Hira adında bir oğlu olan Zerrin Tekindor, birçok dizi ve filmde de yer almıştır. Çalışmalarına İstanbul'da devam eden Tekindor, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Kara Sevda, Şahin Tepesi adlı dizilerin yanında Pek Yakında, İkimizin Yerine, İstanbul Kırmızısı adlı filmlerde de yer almıştır. En son Müslüm filminde Muhterem Nur karakterine hayat vermiştir.