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Başarılı sporcu ödüllendirildi

Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Antalya'da düzenlenen dart turnuvasında üçüncü olan Halk Eğitim Merkezi kursiyeri Onur Kuş'u teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

30.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:45Başarılı sporcu ödüllendirildi
Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Antalya'da düzenlenen dart turnuvasında üçüncü olan Halk Eğitim Merkezi kursiyeri Onur Kuş'u teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 2. ayak müsabakalarının gençler kategorisinde, 110 sporcunun arasından üçüncü olan Onur Kuş'un başarısı ilçede büyük mutluluk oluşturdu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci; 3. olan sporcu Onur Kuş'un başarısını kutlayarak, tebrik etti ve kendisine teşekkür belgesi verdi. Ödül töreninde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük ve dart antrenörü Aydan Yavuz da hazır bulundular. - BİLECİK

Mahmut Ekinci, Onur Kuş, Spor

Kaynak: İHA

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