Haberler » Güncel » Haber

Başarılı sporcular altınla ödüllendirildi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren 43 sporcuyu altınla ödüllendirdi.

24.09.2019 17:52Başarılı sporcular altınla ödüllendirildi
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren 43 sporcuyu altınla ödüllendirdi.

Bitlis Valiliği konferans salonunda düzenlenen törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan, antrenör ve sporcular katıldı. Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, elde edilen başarıların göğüslerini kabarttığını belirterek, "Sizler Bitlis'in ve Türkiye'nin gururusunuz. Sizler, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında dereceye girerek bizim göğsümüzü kabarttınız. Her zaman sizin yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sizler bizim gururumuzsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Hepinizi tek tek tebrik ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara altın hediye edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - BİTLİS

Mehmet Ali Özkan, Bitlis Valiliği, Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:46 4. Uluslararası Tekstil Zirvesi'ne doğru
18:45 Silivri'deki depremin avcılar'daki binada çatlaklar oluşturdu iddiası
18:44 - Fransa'da Demiryolu Çalışanları Grevde
18:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakan bir anlayışı yerleştirmeden...
18:42 Bacağında tümör tespit edilen safiye, tedavi olmak istiyor
18:41 Ankara'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
18:40 Yargıtay, KCK Ana Davası'nı karara bağladı