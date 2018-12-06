Başarılı Sporcular Ödüllendirildi

Çeşitli spor dallarında başarı gösteren Pazaryeri
Halk Eğitim Spor Kulübü sporcuları teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Halk Eğitimi Merkezi
tarafından açılan masa tenisi, kick boks ve dart dallarında faaliyet gösteren sporcular, il içinde ve il dışında yapılan yarışmalarda çeşitli dereceler kazanarak Pazaryeri ilçesinin adını duyuruyor. Bu başarıların artarak devam etmesini destekleyen Kulüp Başkanı Sedat Büyük
, sporcularını ve antrenörlerini ödüllendirmek için derece kazanan sporculara ve antrenörleri Aydan Yavuz, Levent Üstün ve Fehmi Piliç'e teşekkür belgeleri hazırladı. Belgeler; Pazaryeri Kaymakamı Fatih Kurt
, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İslam Özkul, Kulüp Başkanı Sedat Büyük tarafından antrenör ve sporculara verildi. Belge töreni için Pazaryeri Belediyesi tarafından bir ödül yemeği de organize edildi. - BİLECİK
Sedat Büyük,Halk Eğitimi Merkezi,Pazaryeri
06 Aralık 2018 Perşembe 10:31