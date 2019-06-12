Başarılı sporcular ödüllendirildi

Adana
'da 2018-2019 öğretim yılında okul sporlarında Türkiye
dereceleri alan öğrenciler ödüllendirildi.
Vali Mahmut Demirtaş
, Sarıçam Evliya Çelebi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Türkiye Dereceleri Tanıtım ve Madalya Töreninde, elde ettikleri başarılarla Adana'nın göğsünü kabartan öğrenciler ve onları müsabakalara hazırlayan öğretmenleri kutladı.
Türkiye'nin, dünya nüfusu yaşlanırken genç bir nüfusa sahip olduğunu ifade eden Demirtaş, bu gücün en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini, en büyük güçlerinin beşeri sermayeleri olan gençler olduğunu kaydetti.
Demirtaş, şunları söyledi:
"Gençliğe yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğunu biliyoruz. Medeniyet yolculuğumuzda önümüze koyduğumuz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, gençlerimizin en önemli rehberinden birinin de spor olduğunu biliyoruz. O sebeple önümüzdeki dönemde de Valilik olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz, "Okul Sporları Organizasyonumuzu" üzerinde daha da hassasiyet göstererek sürdüreceğiz. Tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin en az bir spor dalıyla ilgilenmelerini sağlayacak, evlatlarımızın yeteneklerini, mutlak surette ortaya çıkaracağız. Bu ve benzeri organizasyonlar marifetiyle, ay yıldızlı al bayrağımızı göndere çektirecek, İstiklal Marşımızı okutacak geleceğin dünya ve olimpiyat şampiyonlarını Adana'dan çıkaracağız."
Konuşmanın ardından Türkiye geneli okul sporlarında ilk dört sırada olan 14 takım mensubu öğrenciler ile aynı durumdaki 141 ferdi sporcuya anı madalyaları takdim edildi.
Kaynak: AATürkiye
, Adana
, Güncel