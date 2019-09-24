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Başarılı sporcular ödüllendirildi

Başarılı sporcular ödüllendirildiBİTLİS - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren 43 sporcuyu altınla ödüllendirdi.

24.09.2019 18:58
Başarılı sporcular ödüllendirildi
BİTLİS - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren 43 sporcuyu altınla ödüllendirdi.
Bitlis Valiliği konferans salonunda düzenlenen törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan, antrenör ve sporcular katıldı. Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, elde edilen başarıların göğüslerini kabarttığını belirterek, "Sizler Bitlis'in ve Türkiye'nin gururusunuz. Sizler, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında dereceye girerek bizim göğsümüzü kabarttınız. Her zaman sizin yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sizler bizim gururumuzsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Hepinizi tek tek tebrik ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara altın hediye edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Başarılı sporcular ödüllendirildi

Mehmet Ali Özkan, Bitlis Valiliği, Tatvan, Bitlis, Yerel

Kaynak: İHA

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