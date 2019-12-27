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Başarılı sporculara, spor malzemesi hediye etti

Ankara'da yoğun katılımla düzenlenen Yüzme Türkiye Şampiyonasında derece yapan Sivaslı sporcular ve antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'a ziyarette bulundu.

27.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:26 Başarılı sporculara, spor malzemesi hediye etti
'da yoğun katılımla düzenlenen Yüzme Şampiyonasında derece yapan Sivaslı sporcular ve antrenörleri, Gençlik ve İl Müdürü Erdoğan Tunç'a ziyarette bulundu.

Yapılan şampiyona hakkında Müdür Tunç'a bilgiler veren antrenör Mete Gürel ve Tuğrul Gürel, Ankara'da 1 ikincilik ve 1 üçüncülük madalyası kazandıklarını söyledi. Gürel, gümüş madalyanın sahibi olan Elif Eylül ve bronz madalyanın sahibi olan Akın Altuğ'un Ankara'da, Sivas'ı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise sporcuları tek tek tebrik ederek başarılar diledi. Günün anısına Müdür Tunç, dereceli sporculara spor malzemesi hediye etti. - SİVAS

Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

Spor

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