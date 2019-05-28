Başarılı sporculardan İl Müdürü Yıldız'a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı
çatısı altında kentte yürütülen birçok projede gönüllü olarak görev alan ve çocuk gelişimi bölümünde üniversite eğitimlerine devam eden gençler, Bilecik
Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
'ı makamında ziyaret ettiler.
Son olarak Mobil Gençlik Merkezi Fırsat Çadırı projesinde büyük rol üstlenen gençleri ve Proje Koordinatörü Sevcan Akıncı'yı makamında ağırlayan İl Müdürü Yıldız, gençlere katılım belgesi takdim ederken üstlenmiş oldukları bu güzel vazifeden ötürü kendilerini tebrik ederek gerçekleşecek olan nice projede gençleri bu çatı altında görmeye devam etmek istediğini belirtti.
Öte yandan, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında 05-08 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya
'da düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye
Dart Şampiyonası 5'inci Sıralama Turnuvaları sonucu Yıldız Erkekler Türkiye Birincisi olarak kente dönen Mustafa Kılıçkaya
ve ailesi İl Müdürü Aslan Yıldız'ı ziyaret etti.
Mustafa elde ettiği bu başarı neticesinde önümüzdeki ay İtalya
'da düzenlenecek olan Avrupa
Elektronik Dart Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye de hak kazandı. - BİLECİK
Bilecik
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Kaynak: İHA