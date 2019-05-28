28.05.2019 13:03
»»

Başarılı sporculardan İl Müdürü Yıldız'a ziyaret

Başarılı sporculardan İl Müdürü Yıldız

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı çatısı altında kentte yürütülen birçok projede gönüllü olarak görev alan ve çocuk gelişimi bölümünde üniversite eğitimlerine devam eden gençler, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında ziyaret ettiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı çatısı altında kentte yürütülen birçok projede gönüllü olarak görev alan ve çocuk gelişimi bölümünde üniversite eğitimlerine devam eden gençler, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında ziyaret ettiler.

Son olarak Mobil Gençlik Merkezi Fırsat Çadırı projesinde büyük rol üstlenen gençleri ve Proje Koordinatörü Sevcan Akıncı'yı makamında ağırlayan İl Müdürü Yıldız, gençlere katılım belgesi takdim ederken üstlenmiş oldukları bu güzel vazifeden ötürü kendilerini tebrik ederek gerçekleşecek olan nice projede gençleri bu çatı altında görmeye devam etmek istediğini belirtti.

Öte yandan, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında 05-08 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 5'inci Sıralama Turnuvaları sonucu Yıldız Erkekler Türkiye Birincisi olarak kente dönen Mustafa Kılıçkaya ve ailesi İl Müdürü Aslan Yıldız'ı ziyaret etti.

Mustafa elde ettiği bu başarı neticesinde önümüzdeki ay İtalya'da düzenlenecek olan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye de hak kazandı. - BİLECİK Bilecik, Aslan Yıldız, Yaşam
Kaynak: İHA