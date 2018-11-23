23 Kasım 2018, 13:56
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Başarılı Sporculardan Kaymakam Koşal'a Ziyaret

Başarılı Sporculardan Kaymakam Koşal

Kavak Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü sporcuları, Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti.

Kavak Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü sporcuları, Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti.

Ziyarete, Türkiye, Avrupa ve Dünya Tekvando şampiyonalarında dereceye giren öğrencilerin yanı sıra Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tekvando antrenörü Nazım Demirci, Anadolu Lisesi Müdürü Aydın Can ve Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Hüseyin Akkaya katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Koşal, antrenör Demirci, tekvandocu öğrenciler ve beraberindekilere teşekkür etti.

Devletin öğrencilerin spor yapabilmeye uygun yapılan salonlar ve binalar yaptığına işaret eden Koşal, "Buralarda her zaman çalışma yapabilme imkanınız var. Bunu değerlendirin. Kurslar ücretsiz. Sizleri kutluyor, başarı çıtanızın yükseltilmesini diliyorum." diye konuştu.

Başarının yanında iyi ahlaklı da olunması gerektiğini vurgulayan Koşal, "Yurt dışına çıktığınızda tavır ve davranışlarınızla örnek sporcu olun. Yurt dışında iletişim kurabilmek için yabancı dili öğrenmeniz gerekir. Bunun için istediğiniz zaman sizlere yabancı dil kursu açabiliriz. Yine sizler için dersleriniz daha çok önemli. Derslerinizi ihmal etmeyin. Başarıya ulaşabilmek için planlı ve çok çalışmanız gerekir." ifadelerini kullandı. Nazım Demirci,Avrupa,Türkiye,Kavak
23 Kasım 2018 Cuma 13:56



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