Başarılı Sporculardan Kaymakam Koşal'a Ziyaret

Kavak
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü sporcuları, Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti.
Ziyarete, Türkiye
, Avrupa
ve Dünya Tekvando şampiyonalarında dereceye giren öğrencilerin yanı sıra Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tekvando antrenörü Nazım Demirci
, Anadolu Lisesi
Müdürü Aydın Can
ve Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Hüseyin Akkaya
katıldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Koşal, antrenör Demirci, tekvandocu öğrenciler ve beraberindekilere teşekkür etti.
Devletin öğrencilerin spor yapabilmeye uygun yapılan salonlar ve binalar yaptığına işaret eden Koşal, "Buralarda her zaman çalışma yapabilme imkanınız var. Bunu değerlendirin. Kurslar ücretsiz. Sizleri kutluyor, başarı çıtanızın yükseltilmesini diliyorum." diye konuştu.
Başarının yanında iyi ahlaklı da olunması gerektiğini vurgulayan Koşal, "Yurt dışına çıktığınızda tavır ve davranışlarınızla örnek sporcu olun. Yurt dışında iletişim kurabilmek için yabancı dili öğrenmeniz gerekir. Bunun için istediğiniz zaman sizlere yabancı dil kursu açabiliriz. Yine sizler için dersleriniz daha çok önemli. Derslerinizi ihmal etmeyin. Başarıya ulaşabilmek için planlı ve çok çalışmanız gerekir." ifadelerini kullandı.
Nazım Demirci,Avrupa,Türkiye,Kavak