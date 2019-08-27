Başarılı Sunucu Vatan Şaşmaz'ın 2. ölüm yıl dönümü! Vatan Şaşmaz kimdir?

Sunduğu TV programları ve yer aldığı projelerle adını duyuran, gülen yüzüyle tanınan Vatan Şaşmaz'ın ölüm yıl dönümünde hayatı merak ediliyor.2015 yılında Yasemin Adalı ile evlenen Vatan Şaşmaz neden öldürüldü? Vatan Şaşmaz eşi, bebeği ve daha fazlası haberimizde…

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Ünlü oyuncu, 8 Ocak 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. İlk olarak Vatansever adı verilse de zamanla kısaca Vatan denmeye başladı. Anne ve babası 1984'te boşandı. Vatan da annesiyle ve dedesiyle yaşamaya başladı. Aile aslen Çanakkale Bigalıdır. Vatan Şaşmaz, Çapa Ortaokulu'ndan mezun oldu. Lise eğitimine Pertevniyal Lisesi ile başladı ve Şehremini Lisesi'nden mezun oldu. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. 1996'da üniversiteden ayrıldı ve borsacı, yatırım danışmanı olarak çalışmaya başladı.

ERKEKLER KULÜBÜ İLE TV EKRANLARINA ADIM ATTI

Vatan, 1993'te üniversiteyle birlikte bir mankenlik ve fotomodellik ajansına kaydolarak çalışmalarını sürdürdü. Fotomodelliğin ardından reklam filmleri ve klipler geldi. Erkeklere özel, kültür, sanat, yaşam, magazin programı niteliğinde, "Erkekler Kulübü" adını verdiği bir format hazırladı ve Kanal 6'ya sundu. 1998'de hazırladığı programı sunmaya başladı. 2000'de Melike Öcal ile birlikte "Sabah Keyfi" programını 4 yıl boyunca sundu. Bunun yanında 9 yıl boyunca da magazin programı "Özel Hat"tı sundu.Bu program ile Magazin Gazetecileri Derneği onu "En İyi Erkek Sunucu" ödülüne layık gördü.

ÇOCUKLAR DUYMASIN İLE OYUNCULUĞA BAŞLADI

Vatan Şaşmaz, oyunculuğa ilk adımını 2002'deki "Çocuklar Duymasın" dizisindeki Engin rolüyle attı. "2004'te Avrupa Yakası, 2005'te Çılgın Yuva ve Belalı Baldız, 2006'da da Aynı Çatı Altında, 2007 Dudaktan Kalbe, 2008 Yalancı Romantik, 2009 Kandıramazsın Beni, 2010'da tekrar Çocuklar Duymasın, 2012'de İşler Güçler" gibi projelerde rol aldı.

YASEMİN ADALI İLE EVLENDİ

Bunların yanı sıra "Öteki Yüzüm Gri" adlı kitabı kaleme alan oyuncu, Nurşen Kocayaş ile 14 Temmuz 2011'de İngiltere'de konsoloslukta evlendi ve 10 Ocak 2014'te boşandı. İkinci evliliğini ise 13 Eylül 2015'te Yasemin Adalı ile yaptı. 27 Ağustos 2017'de eski manken ve oyuncu Filiz Aker tarafından tabancayla vurularak hayatına son verildi.