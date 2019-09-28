Haberler » Güncel » Haber

Başarılı tekvandocudan Genel Müdür Kesici'ye ziyaret

Kavak Gençlik ve Spor Kulübünün sporcusu Oktay Atalay, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici'yi makamında ziyaret etti.

28.09.2019 11:04Başarılı tekvandocudan Genel Müdür Kesici'ye ziyaret
Kavak Gençlik ve Spor Kulübünün sporcusu Oktay Atalay, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici'yi makamında ziyaret etti.
Ziyaretinde çalışmaları hakkında bilgi veren Oktay, 31 Ekim'de İtalya'da düzenlenecek Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda milli takım adına mücadele edeceğini söyledi.
Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Kesici, Oktay Atalay'a başarılar diledi.
Kesici, "Kavak halkından birisi olarak her zaman yanınızdayım. Kapım ve telefonum günün 24 saatinde sizlere açık." dedi.
Ziyarette Kavak Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Nazım Demirci de bulundu.

Bahri Kesici, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:50 Dikili'deki şehit yakınları ve gazilere Çanakkale gezisi
14:50 Çanakkale'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
14:50 Osman Hamdi Bey'in tablosu rekor fiyata alıcı buldu
14:50 Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
14:49 Van'da "5'inci Van Balığı Festivali"ne yoğun ilgi
14:49 Mardin'de itfaiye haftası coşkuyla kutlanıyor
14:49 2 dakika içinde içinde 2 kilo bal yedi