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Başarılı turizm öğrencileri için seçme yapıldı

Antalya'daki otellerin yöneticileri, Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında seçme yaptı.

27.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:55
'daki otellerin yöneticileri, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında seçme yaptı.
Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş birliği Protokolü kapsamında Antalya'da faaliyet gösteren otellerin yöneticileri tarafından okulun konferans salonunda yapılan seçmeye 265 öğrenci katıldı.
Ders notları, turizm becerileri gibi konularda mülakata giren öğrencilerden 125'i tam burslu olarak otellerde 2 yıl staj yapma hakkı kazandı.
Öğrencilerin staj sonunda 8 ay otelde çalışma hakkı kazanacağı da belirtildi.
Seçmeleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Gökhan Kolukısa ve okul müdürü Veyis Doğan ile öğrencilerin aileleri de takip etti.
Başarılı turizm öğrencileri için seçme yapıldı

Anadolu Lisesi, Erciyes, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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