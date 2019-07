"Başarımın sırrı öz güven"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sözel (SÖZ) puan türünde 500 tam puan alarak, Türkiye birincisi olan Alptuğ Karakoyunlu , "Derslerde konulara çok iyi odaklandığım için sonradan yük olmadı. Konuları derste anlıyordum. Bence başarının sırrı öz güven." dedi. Antalya Anadolu Lisesi'nden mezun olan 18 yaşındaki Karakoyunlu, sözel puan türünde 500, kendi alanı olan eşit ağırlıkta ise 491,86 puan aldı.Eşit ağırlık bölümünde derece yapmaya çalışırken sözel puan türünde Türkiye birinciliğini elde eden Karakoyunlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınava hazırlık sürecinin keyifli geçtiğini, hiç zorlanmadığını söyledi.Antalyaspor'un altyapısında lisanslı sporcu olan Karakoyunlu, "Sinemaya, halı saha maçına da gittim, bilgisayarda da oynadım. Ben kendimi bildiğim için ona göre çalıştım. Herkes kendi potansiyeline göre çalışma programı belirlemeli. Ben konuları görsel anlamda çalışınca daha iyi anlıyorum, başkası okuyarak anlayabilir. İzin günlerimi kendime ayırdım, tatilimi de yaptım. Derslerde konulara çok iyi odaklandığım için sonradan yük olmadı. Konuları derste anlıyordum. Bence başarının sırrı öz güven." diye konuştu.Hukuk fakültesini kazanmak istediğini belirten Karakoyunlu, bu alanda okuyup, ileride başarılı bir hukukçu olmak istediğini vurguladı.Ailesinin baskı kurmadığını, hiç stres yaşamadığını aktaran Karakoyunlu, "Aslında eşit ağırlık bölümünden derece yapmaya çalışıyordum, sözelden gelen birincilik beni şaşırttı, bunu beklemiyordum. Tercihimi eşit ağırlıktan yapacağım. İyi bir hukukçu olmak istiyorum." dedi."Hiçbir zaman devletten şaşmadık"Baba Azmi Karakoyunlu ise oğlunun her zaman başarılı olduğunu, Türkiye birinciliğiyle gurur duyduklarını dile getirdi.Oğlunun her zaman sorumluluğunu bilen bir evlat olduğunu anlatan Karakoyunlu, "Aile olarak sadece ortamı, donanımları sağladık. Sınav sonucunu saat 01.30'da öğrendik. O gece sevinçten uyuyamadık. 03.00'te hocalarını uyandırıp, güzel haberi verdik." dedi.Oğlunun başarısından dolayı eşiyle Mehmetçik Vakfına bağışta bulunduklarına değinen Karakoyunlu, anaokulundan liseye kadar çocuğuna destek veren Antalya Bilim ve Sanat Merkezi ile etüt merkezi hocalarına teşekkür etti.Karakoyunlu, "Hiçbir zaman devletten şaşmadık. Oğlum başarılı olduğu için özel okullardan çok talep geldi ama biz kabul etmedik. Çünkü devlet bu imkanı sağladı. Devlet okulundan mezun oldu." diye konuştu.Anne Yasemin Karakoyunlu ise mutlu ve gururlu olduğunu, oğlunun her zaman hedefini belirleyerek çalıştığını, sorumluluğunu bildiğini söyledi.Herkesin önce hedef belirlemesi gerektiğini belirten Karakoyunlu, "Düzenli uyku, düzenle beslenme ortamı sağladık. Hiçbir zaman baskı kurmadık." ifadesini kullandı.