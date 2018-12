Başarımızın Nedeni Mahallenin Sesine Kulak Vermek"

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:16



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Biz bütün politikalarımızı oluştururken mahallenin sesine kulak veriyoruz. Belki de başarımızın en büyük nedenlerinden biri bu sese kulak vermek." dedi.Karaaslan, Türkiye Muhtarlar Federasyonunca Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Cumhuriyet tarihinde kadının siyasette rolü ve önemi" konferansı ile 43. İstişare Toplantısı'nda, kadınların yerel yönetimler ile her geçen gün Türkiye'nin gelişen ve büyüyen demokrasisine katkı sunduğunu, karar alma mekanizmalarında sayılarının artığını söyledi.Kadınların hayatın her alanında varlığına şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Karaaslan, şöyle devam etti:"Türkiye Cumhuriyeti dönemi boyunca maalesef parlamentoda kadın milletvekili sayısı yüzde 4,6'yı geçememiştir. Bir hayal edelim 1934 yılını. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyaya örnek olacak bir ilke imza attığı kadına seçilme ve seçme hakkını diğer bütün Avrupa ve dünya ülkelerinin önce bizim kadınımıza teslim etti fakat bu hakkı teslim ettikten sonra Cumhuriyet dönemi boyunca parlamentoda yüzde 4,6'yı geçemeyen kadın milletvekili sayısı. Hakikaten bu, üzerinde düşünülmesi ve durulması gereken bir gerçek. AK Parti iktidarıyla son 16 yılda bu oranı her seçimde artırdık. Bugün Mecliste 53'ü AK Parti olmak üzere kadın milletvekili sayımız 104'tür. Yani yüzde 17'ye denk gelmektedir. Yeterli mi? Elbette değil ama önemli."Kadınların yerel siyasette de var olmasının önemine işaret eden Karaaslan, "Bugün siyasette var olmanın, karar alma mekanizmalarında aktif olmanın, şehrine ve ülkesine hizmet etmenin tek yolu milletvekili olmakta değil elbette. Aslında 'Siyaset yerelde başlar.' derken, tam da bu yerelin sesini temsil eden, mahallelerin en küçük sorunundan şehrin en temel sorununa uzanan yelpazede şehrine kulak veren, sorunları karar alma mekanizmalarına ileten ve onları sonuca ulaştıran, yani Türkiye demokrasisine katkı veren muhtarlarımızın varlığı da bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.Karaaslan, mahallelerin sorunları ve isteklerinin kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz bütün politikalarımızı oluştururken mahallenin sesine kulak veriyoruz. Belki de başarımızın en büyük nedenlerinden biri bu sese kulak vermek ama onun ne dediğini doğru algılayarak bunu politikalara dönüştürebilmek kabiliyeti. Bizler, bir bütünün parçalarıyız. Bu ülkeyi, bu bayrağı, bu toprakları seven ve ortak aydınlık geleceğimiz için birlikte kol kola yürüyenleriz. Kimimiz farklı siyasi partilerdeyiz, siyasetin farklı alanlarındayız. Kimimiz öğretmen, kimimiz doktor, kimimiz çiftçi, kimimiz akademisyen... Hayatın bütün renkleriyiz biz aslında." değerlendirmesinde bulundu."Kadını, erkeği ve genciyle her birimiz bu ülkenin geleceğine katma değer katmak için bir arada olanlarız." diyen Karaaslan, şunları kaydetti:"Kadın çok uzun yıllar bu ülkede maalesef şiddetle aynı cümlede anıldı. Maalesef kadın hakları denildiğinde kadın haklarının yerini şiddetle mücadele aldı. Bugün çok da haksız olmadığını gösteren çok acı olaylar yaşandı ama artık kadını sadece şiddetle anmayan, demokrasinin ve hayatın bütün alanlarının vazgeçilmezi olarak merkeze alan, karar alma mekanizmalarının en ötesine taşıyan, 'kadın isterse başarır' noktasına geri döndüren ve hakikaten bugün, Türkiye'nin ancak kadınlarla gücüne güç katacağını, istediği muasır medeniyetler seviyesine ulaşabileceğini bilen bir bakış açısına sahibiz."Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk katıldı.