İlkadım Belediyesi
Eğitim Merkezi'nde (İLKEM) öğrencilere başarının şifreleri, zirvedekiler semineri verildi.
İlkadım Belediyesi'nin yazar-okur buluşması çerçevesinde Model Genç
Eğitim Konferansları kapsamında gazeteci, yazar ve eğitmen Erdem Erol
, Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde seminer verdi.
İnteraktif bir ortamda gerçekleşen seminerde Erol, "Her başarının arkasında bir hayal vardır. Hayal kurmadan başarı elde edilmez. Hayal kuracaksınız, o hayale inanacaksınız ve onu gerçekleştirmek için çalışacaksınız. Bunun için önce yeterli donanıma ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Güçlü niteliklerinizi çoğalttıkça başarıya koşacaksınız. Bunun için de değişmek şart. Sizler değişirseniz, dünyayı değiştirebilirsiniz." dedi.
Erol, seminerin ardından kitaplarını imzaladı.
Genç,İlkadım Belediyesi
18 Kasım 2018 Pazar 15:32