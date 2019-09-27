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Başarının sırlarını Mümin Sekman ve Bahar Eriş verecek

Yaşam Akademisi'nin Akbatı'da yeni sezondaki ilk konuğu MomTalks'ın fikir annesi olan Doktor Bahar Eriş olacak.

27.09.2019 13:34Başarının sırlarını Mümin Sekman ve Bahar Eriş verecek
Yaşam Akademisi'nin Akbatı'da yeni sezondaki ilk konuğu MomTalks'ın fikir annesi olan Doktor Bahar Eriş olacak.
Akbatı'dan yapılan açıklamaya göre, Çocuklarda üstün zeka ve yetenek eğitimi odaklanan Eriş, 'Çocuklar Nasıl Başarır?' konulu söyleşide ebeveynlerle buluşacak. Eriş, 3 Ekim Perşembe günü 14.00-16.00 saatleri arasında başarılı çocuk yetiştirmenin sırlarını verecek.

Ekim ayının bir diğer konuğu Kişisel Gelişim Uzmanı Mümin Sekman olacak. "Her Şey Seninle Başlar" başlıklı söyleşisi ile başarıya giden yolda ve bireysel gelişime dair püf noktalara değinecek olan Sekman, yetişkinlerin başarıya dair can alıcı sorularına bilimsel yanıtlar verecek. Sekman, 24 Ekim Perşembe günü 14.00 - 15.00 saatleri arasında Akbatı misafirleriyle buluşacak.
Herkese açık olacak söyleşiler zemin kattaki havuz önünde gerçekleşecek.

Mümin Sekman, Ekonomi

Kaynak: AA

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