Kaynak: AA

GÖKÇE KÜÇÜK - İsveç'te bulunan Başarısızlık Müzesi'nin kurucusu ve küratörü Dr. Samuel West, müzenin ana mesajının aslında başarı olduğunu belirterek, "Müzenin temel amacı ilerlemek için her türden üründe başarısızlığı kabul edebilmek ve başarısızlık üzerine tartışarak bunlardan ders çıkarmaktır." dedi.Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin konuğu olarak Bursa'ya gelen West, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnovatif Başarısızlıklar Koleksiyonları"nın bulunduğu Başarısızlık Müzesi'nin dünyada ilk ve tek olduğunu söyledi.İnovasyonların çoğunun başarısızlıkla sonuçlandığını ancak şirketlerin, iş adamlarının yeni bir ürün başarısız olduğunda bunu saklamaya çalıştığını ifade eden West, "Ben bu ürünü ve hizmeti alıp müzeye koyuyorum ve üzerlerine ışık tutuyorum. Yani insanların başarısızlık hakkında konuşmalarını, başarısızlıktan ders çıkarmalarını ve başarısızlıktan bu kadar korkmamalarını sağlamak istiyorum." şeklinde konuştu."Risk almak zorundasınız"Başarısızlık Müzesi'nin ana mesajına ilişkin de değerlendirmede bulunan West, "Müzenin temel amacı ilerlemek için her türden üründe başarısızlığı kabul edebilmek ve başarısızlık üzerine tartışarak bunlardan ders çıkarmaktır. Çünkü, risk almaktan kaçınırsak, inovatif olamayacağımızı ve asla yeni bir şey üretemeyeceğimizi insanların anlamasını istiyorum gerçekten. Risk almak zorundasınız." görüşünü aktardı.Risklerin kesinlikle anlamlı olması gerektiğine de işaret eden West, şöyle devam etti:"İster teknolojik inovasyon olsun ister tıbbı, ister sosyal inovasyon. Bu riskleri almak zorundayız çünkü şu an dünyada çözmemiz gereken büyük sorunlar var. Yeni şeyler denemek zorundayız. Eski şeyleri yapmaya devam edemeyiz. Çoğu insan başarısız olmaktan korkuyor. Başarısızlık Müzesi'ni kurmamın iki sebebi veya tetikleyicisi var. Bunlardan biri, şirketlerdeki çalışanlarda, yöneticilerde ve liderlerde inovatif olma isteğini görüyorum ama başarısız olmaktan korkuyorlar. Bu müzeyi kurma sebeplerimden birisiydi. Müzeyi kurmamın diğer bir sebebi de başarı öykülerinden sıkılmış olmam. Televizyonda ve dergilerde her yerde sürekli 'Bay başarılı iş adamı, başarı, başarı...' gibi şeyleri görüyoruz. Ben bu durumdan bıktım. Biraz gerçeklik, biraz samimiyet görmek istiyorum. Başarısızlık insan olmak demektir ve bence bu bizi daha içten kılıyor.""Müzede yer almak, inovatif bir şirketsiniz demek"Müzesinde teknolojik başarısızlıklara da yer verdiğini dile getiren West, şunları kaydetti:"Apple, Google, Microsoft gibi büyük firmalardan da parçalara sahibiz. Microsoft yetkilisi müzeyi ziyaret etti. Microsoft ürünleri bulundurduğumuz için başım belaya girecek diye düşündüm. Yetkili, müzenin tamamını gezdikten sonra yanıma geldi ve 'Siz mi küratörüsünüz?' dedi. Evet dedim. 'Bu benim kartım, Microsoft'ta üst düzey yönetimdeyim. Müzenizden keyif aldım. Gelin bizi Microsoft'ta ziyaret edin, sizin için daha çok başarısızlıklarımız var' ifadelerinde bulundu."Müzenin ilk kurulduğu dönemlerde bazı şirketlerden çok karşıt ve şüpheci tepkiler geldiğini ifade eden West, "Ama bugün müze uluslararası olduğu ve medyada da fazlaca yer aldığı için şirketler, Başarısızlık Müzesi'nin saygın olduğunun farkındalar. Başarısızlık Müzesi'nde yer almak, inovatif bir şirketsiniz demek. O yüzden artık objeleri satın almama gerek kalmıyor, şirketler bana obje gönderiyor. Müzeye obje bağışlıyorlar. Bu çok eğlenceli. Yani, iki yıl içinde durum değişti." diye konuştu.